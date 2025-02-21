Le Point сообщил о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

Информации о деталях планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, говорил Песков 18 февраля. В этот день впервые с начала военной операции на Украине состоялась встреча высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Ее итогом стала договоренность о создании переговорной группы высокого уровня по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры представителей России и США в Эр-Рияде стали «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом.