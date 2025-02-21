Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрд

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикции российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ ввела запрет на вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран, который не раз продлевался. Под заморозку попали не только активы ЦБ, но и средства частных инвесторов, не попавших под санкции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что средства примерно 1,5 млн человек на сумму около 570 млрд руб. были в прошлом году разморожены.