Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: до потепления отношений с США очередь еще не дошла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о потеплении отношений с США, заявил, что «до этого еще очередь не дошла». Он отметил, что диалог между странами и начало совместного сотрудничества в области технологий — разные вещи.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Песков отмечал, что для нормализации отношений нужен длительный процесс, который невозможно завершить за день или неделю. Тем не менее, по его словам, переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля стали важным шагом на пути к восстановлению взаимодействия.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Кремль называл основной темой встречи восстановление российско-американских отношений, а также перспективу диалога о прекращении боевых действий на Украине. По итогу переговоров стороны договорились создать группы для переговоров по российско-украинскому конфликту и восстановить штаты посольств. Президент России Владимир Путин говорил, что «высоко» оценил переговоры в Эр-Рияде, и подчеркнул: «Результат есть».

Песков Дмитрий