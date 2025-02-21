Песков: до потепления отношений с США очередь еще не дошла

Ранее Песков отмечал, что для нормализации отношений нужен длительный процесс, который невозможно завершить за день или неделю. Тем не менее, по его словам, переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля стали важным шагом на пути к восстановлению взаимодействия.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Кремль называл основной темой встречи восстановление российско-американских отношений, а также перспективу диалога о прекращении боевых действий на Украине. По итогу переговоров стороны договорились создать группы для переговоров по российско-украинскому конфликту и восстановить штаты посольств. Президент России Владимир Путин говорил, что «высоко» оценил переговоры в Эр-Рияде, и подчеркнул: «Результат есть».