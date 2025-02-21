Песков: до потепления отношений с США очередь еще не дошла

Ранее Песков отмечал, что для нормализации отношений нужен длительный процесс, который невозможно завершить за день или неделю. Тем не менее, по его словам, переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля стали важным шагом на пути к восстановлению взаимодействия.