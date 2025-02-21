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Румыния разъяснит США ситуацию с выборами по дипломатическим каналам

БУХАРЕСТ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Румынии попытаются дать разъяснения по дипломатическим каналам, чтобы у вице-президента США Джей Ди Вэнса была полная картина того, что произошло во время выборов в стране. Об этом заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку на пресс-конференции в Брюсселе.

Источник: AP 2024

Он комментировал критические высказывания Вэнса об аннулировании результатов президентских выборов в Румынии. «Это его точка зрения, — сказал глава кабинета. — Мы попытаемся по дипломатическим каналам дать как можно больше разъяснений, чтобы у вице-президента была полная картина того, что произошло в Румынии». Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства страны.

«Мы находимся сейчас в процессе изменения подходов к внешней политике новой администрации президента [США Дональда] Трампа, не только в отношении Румынии. Но думаю, что ситуация нормализуется», — добавил Чолаку. «Я верю, что у нас общие ценности, — сказал он. — Думаю, что это недостаток общения».

Вэнс подверг критике отмену президентских выборов в Румынии, выступая в четверг в Вашингтоне на Конференции консервативных политических действий (CPAC). До этого он уже раскритиковал такой шаг на Мюнхенской конференции по безопасности.