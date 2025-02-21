Румыния разъяснит США ситуацию с выборами по дипломатическим каналам

Он комментировал критические высказывания Вэнса об аннулировании результатов президентских выборов в Румынии. «Это его точка зрения, — сказал глава кабинета. — Мы попытаемся по дипломатическим каналам дать как можно больше разъяснений, чтобы у вице-президента была полная картина того, что произошло в Румынии». Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства страны.