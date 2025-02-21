Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

Обмен критическими замечаниями также идет на фоне разработки соглашения о доступе США к половине украинских редкоземельных металлов. Трамп оценивал стоимость сделки в $500 млрд и называл это компенсацией за средства, потраченные на помощь Киеву. Зеленский отказался подписывать соглашение. Критика им вероятной договоренности, а также переговоров в Саудовской Аравии вызвала раздражение Трампа и его администрации, писал Axios. Также США обвиняют Киев в непрозрачном расходовании средств, направленных в качестве помощи, Маск допускал их пропажу. Зеленский подтверждал, что не знает, где часть этих денег.