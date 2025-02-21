Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать ФРГ на США

Дипломат обратила внимание на слова Бербок, которая сказала, что ФРГ необходим второй слом эпох (Zeitenwende). При этом глава МИД ФРГ подчеркнула, что Берлин увеличит давление на американцев, «чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы». «Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую? В Основном законе (конституции) ФРГ до сих пор содержатся юридические нормы, в которых есть слова “оккупационный режим” и “оккупационные власти”. Может, она решила покончить с оккупацией?» — отметила Захарова в своем Telegram-канале.