Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать ФРГ на США

Дипломат обратила внимание на слова Бербок, которая сказала, что ФРГ необходим второй слом эпох (Zeitenwende). При этом глава МИД ФРГ подчеркнула, что Берлин увеличит давление на американцев, «чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы». «Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую? В Основном законе (конституции) ФРГ до сих пор содержатся юридические нормы, в которых есть слова “оккупационный режим” и “оккупационные власти”. Может, она решила покончить с оккупацией?» — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель российского дипведомства напомнила, что на территории Германии находится 30 тыс. американских военнослужащих. «Что им может противопоставить Берлин?, — добавила дипломат. — Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством».
По словам дипломата, немецкий бизнес также «обескровлен», в том числе из-за подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» по указанию предыдущего американского президента Джо Байдена и его команды. «Либеральная демократия Байдена не пощадила либеральную демократию Бербок. Почему-то. Кстати, что там с расследованием? Первый “слом эпох” уже “избавил” немцев от благополучной жизни. Страшно представить, от чего избавит второй», — продолжила она.
При этом, как отметила официальный представитель МИД РФ, в ФРГ хватает истинных патриотов, понимающих глубиннные интересы своего народа. «Но мне все равно жалко немцев, особенно восточных — не все они заслуживают такого извращения. Среди них много достойных умных людей, антифашистов, истинных патриотов, понимающих глубинные интересы германского народа», — указала Захарова.
«C другой стороны, дословно Zeitenwende означает “поворот времени”. Может, Бербок имела в виду свои коронные 360°? (намек на оговорку германского министра, которая хотела сказать о “развороте на 180 градусов” — прим. ТАСС)», — заключила дипломат.