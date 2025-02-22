Новости СВО. Освобождены Новосёлка, Надеждинка и Улаклы, Зеленскому советуют бежать с Украины, 22 февраля

Противник перебрасывает в Курскую область иностранных наёмников, чтобы усилить уже имеющуюся группировку. У Свердликова и Гуева ВСУ пытаются контратаковать, но успеха не имеют. Сейчас ВС РФ наступают на Лебедевку. Появляется информация, что там уже удалось закрепиться на окраинах. Наступление идёт и на территории противника. Предварительно, бойцы 810-й бригады уже зашли в Басовку.