Месть подаётся холодной: Почему США добьют Зеленского и что после этого будет

И вот тут-то возникает сын Джо Байдена Хантер, и вся скандальная история с его членством в совете директоров украинского энергетического холдинга Burisma. У Хантера не было никакого предварительного опыта в сфере добычи углеводородов, никогда он ранее не имел и опыта руководства крупным юридическим подразделением в подобном бизнесе. Единственный актив, который был в распоряжении Хантера, — его отцом был действующий на тот момент вице-президент США и куратор Украины Джо Байден. За несколько лет как бы «работы» на Burisma Хантер получил более 2 миллионов долларов, а Джо Байден настолько плотно погрузился в вопросы лоббизма интересов компании, что выкрутил руки Порошенко* и добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, посмевшего начать расследование против компании.