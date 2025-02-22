Путин объяснил, почему «Орешник» не мог быть создан раньше

«В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами», — сказал он.