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Путин объяснил, почему «Орешник» не мог быть создан раньше

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ракетный комплекс «Орешник» не создали раньше из-за отсутствия нужных для этого материалов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Источник: © РИА Новости

«В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами», — сказал он.

Теперь весь мир говорит про это оружие, подчеркнул глава государства.

«А материалы-то какие! Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем: с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали “Авангард”. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — заключил российский лидер.

Путин Владимир