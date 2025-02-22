Трамп: Путину и Зеленскому надо встретиться для урегулирования на Украине

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал Трамп журналистам в Белом доме при подписании своих новых указов.
Он в очередной раз заверил, что выступает за преодоление украинского кризиса в том числе по соображениям гуманности. «Поэтому я хочу видеть прекращение огня и хочу видеть заключение сделки», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что, несмотря на критику в адрес Зеленского, открыт для дальнейших контактов с ним. Американский лидер пообещал ответить, если Зеленский ему позвонит. При этом Трамп отметил, что Зеленский препятствует урегулированию на Украине. По словам президента США, присутствие Зеленского на переговорах по преодолению конфликта не является обязательным.