Трамп: Путину и Зеленскому надо встретиться для урегулирования на Украине

Ранее Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что, несмотря на критику в адрес Зеленского, открыт для дальнейших контактов с ним. Американский лидер пообещал ответить, если Зеленский ему позвонит. При этом Трамп отметил, что Зеленский препятствует урегулированию на Украине. По словам президента США, присутствие Зеленского на переговорах по преодолению конфликта не является обязательным.