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Захарова раскритиковала слова Бербок об угрозе увеличить давление на США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес США, отметив, что влияние на Штаты возможно лишь в случае прекращения американской поддержки европейских либеральных режимов.

Источник: Life.ru

В частности, Бербок настаивала на увеличении давления на Вашингтон в связи с поведением Дональда Трампа на фоне украинского кризиса. Глава МИД ФРГ уверена, что тогда в США поймут, что им «максимально есть что терять», если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы. В ответ представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о сохраняющихся в немецкой Конституции юридических положениях, содержащих термины «оккупационный режим» и «оккупационные власти».

«Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул европейским странам ультиматум, и дал им три недели на капитуляцию Украины. Об этом сообщил финский депутат Европарламента Мика Аалтола.