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Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

Россия внесла поправку к американской резолюции Генассамблеи ООН с призывом устранения коренных причин конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Известно, что Россия предложила следующие изменения в пункте 1: после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» вставить уточнение «в том числе путем устранения его коренных причин».

Изначально Вашингтон предлагал такую формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

Ранее США в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Вашингтон предложил новый, нейтральный документ.

ООН