Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

Известно, что Россия предложила следующие изменения в пункте 1: после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» вставить уточнение «в том числе путем устранения его коренных причин».
Изначально Вашингтон предлагал такую формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».
Ранее США в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отказались обвинить Россию в начале конфликта на Украине. Вашингтон предложил новый, нейтральный документ.