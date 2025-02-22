США в проекте резолюции ГА ООН не обвиняют РФ в начале конфликта на Украине

Вашингтон предложил свой проект резолюции под названием «Путь к миру». Он состоит всего из трёх пунктов: 1. Генеральная Ассамблея выражает сожаление по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта»; 2. Генеральная Ассамблея призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией; 3. Генеральная Ассамблея подчёркивает, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.