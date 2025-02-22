Соединенные Штаты в новом проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не возлагают на Россию ответственность за начало конфликта на Украине. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.
Вашингтон предложил свой проект резолюции под названием «Путь к миру». Он состоит всего из трёх пунктов: 1. Генеральная Ассамблея выражает сожаление по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта»; 2. Генеральная Ассамблея призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией; 3. Генеральная Ассамблея подчёркивает, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.
Кроме того, в проекте резолюции США не звучат формулировки, которые часто используются Западом, о «российском вторжении на Украину», и нет призыва к одностороннему выводу войск с территории постсоветской республики.
Россия, в свою очередь, внесла поправку в документ, где указала на необходимость устранения коренных причин конфликта.
Ранее, 20 февраля, США впервые с начала специальной военной операции на Украине не выступили против РФ в ООН. Американцы не стали соавтором проекта резолюции Генассамблеи ООН, которая требует полного вывода ВС РФ с украинской территории.
Как сообщалось, в пятницу, 21 февраля, американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе Соединенных Штатов из состава ООН. В документе также говорилось о прекращении финансирования Организации и её агентств.