Путин пояснил, что «Орешник» не создали раньше, так как не было материалов

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» не мог быть создан раньше, так как для этого не было нужных материалов.
«О том, чтобы произвести такие системы, задумались еще в конце 80-х годов, однако это было невозможно, поскольку отсутствовали нужные материалы. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Он добавил, что в настоящее время весь мир говорит об «Орешнике».
«А материалы-то какие… Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали “Авангард”. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — отметил Путин.
Ранее в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что уникальные характеристики «Орешника» стали возможны благодаря развитию сопромата в Советском Союзе.
Напомним, Кнутов также отмечал, что в будущем противостоять гиперзвуковым ракетам, таким как «Орешник», вероятно, смогут лазерное и электромагнитное оружие, а также технологии, основанные на новых физических принципах. Однако, по его мнению, такие разработки появятся не раньше чем через 10 лет.