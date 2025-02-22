Путин пояснил, что «Орешник» не создали раньше, так как не было материалов

«О том, чтобы произвести такие системы, задумались еще в конце 80-х годов, однако это было невозможно, поскольку отсутствовали нужные материалы. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.