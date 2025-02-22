Киев зашел слишком далеко в конфликте с Москвой, заявил американский миллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск.
«Украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно», — написал он в соцсети Х*.
Маск также констатировал, что у тех, кто продолжает настаивать на продолжении конфликта, «нет ни эмпатии, ни мозгов».
Ранее миллиардер заявил, что украинский народ презирает Владимира Зеленского, добавив, что глава киевского режима на выборах президента страны проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил все украинские СМИ.
*Соцсеть заблокирована в России по требованию генеральной прокуратуры.