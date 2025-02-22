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Маск: украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Россией

Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, констатировал американский миллиардер.

Источник: Аргументы и факты

Киев зашел слишком далеко в конфликте с Москвой, заявил американский миллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск.

«Украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно», — написал он в соцсети Х*.

Маск также констатировал, что у тех, кто продолжает настаивать на продолжении конфликта, «нет ни эмпатии, ни мозгов».

Ранее миллиардер заявил, что украинский народ презирает Владимира Зеленского, добавив, что глава киевского режима на выборах президента страны проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил все украинские СМИ.

*Соцсеть заблокирована в России по требованию генеральной прокуратуры.