В США заявили о подготовке Европы ответа на пошлины США

Ранее Трамп обещал с 12 марта ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, а также «ответные пошлины», основанные на политике партнеров, которые рассматриваются как препятствия для торговли США. К таким он отнес налог на добавленную стоимость в ЕС. Также он предложил повысить пошлины на автомобили из Европы, если местные производители не уменьшат тарифы на американский импорт.