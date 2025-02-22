Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые переговоры с Россией поддержали большинство украинцев

Опрос группы «Рейтинг» показал, что 64% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией. Этот показатель вырос почти в два раза с января 2024 года.

Источник: Life.ru

При этом 91% опрошенных выступают против переговоров США и России без участия Украины. Большинство респондентов (81%) считают, что реальным путём прекращения боевых действий может стать поиск компромиссного решения с привлечением других стран.

А 83% украинцев заявили, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вины России в возникновении конфликта на Украине нет. По словам республиканца, случившееся на совести экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.