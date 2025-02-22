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Депутат Рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

Источник: Life.ru

Дубинский обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти, запрете свободы СМИ и давлении на кандидатов. По его мнению, экс-комик делает всё, чтобы избежать выборов, что может привести к продлению конфликта с Россией до 2030 года.

«Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — написал депутат.

Ранее Дубинский организовал опрос, в котором украинцы должны были выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах: за Владимира Зеленского или за половую швабру. В итоге участие приняли около 13 тысяч человек, из них 97% выбрали бытовой инструмент.