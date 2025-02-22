Депутат Рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Ранее Дубинский организовал опрос, в котором украинцы должны были выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах: за Владимира Зеленского или за половую швабру. В итоге участие приняли около 13 тысяч человек, из них 97% выбрали бытовой инструмент.