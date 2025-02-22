В Белом доме заявили, что работоспособность Байдена была ложью

«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный», — поделилась пресс-секретарь Белого дома.