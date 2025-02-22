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В Белом доме заявили, что работоспособность Байдена была ложью

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе своего выступления на консервативной конференции в столичном округе заявила, что работоспособность бывшего президента США Джо Байдена была ложью. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2024

По словам Левитт, журналисты не сообщали о состоянии Байдена, но в частных разговорах признавали его некомпетентность.

«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный», — поделилась пресс-секретарь Белого дома.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был втягивать Соединенные Штаты в ситуацию вокруг Украины.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Байден Джо