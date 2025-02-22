Трамп: Новые переговоры США и РФ по Украине пройдут в Эр-Рияде 25 февраля

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые переговоры между российскими и американскими делегациями. Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча, длившаяся четыре с половиной часа, прошла неплохо. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал российско-американские переговоры в Эр-Рияде как исторические.