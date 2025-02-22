Подоляк назвал нереалистичным сценарий отправки войск ЕС на Украину

Ранее на экстренной встрече между лидерами ЕС в Париже возник конфликт в вопросе отправки миротворцев на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания заявили, что не желают этого. А Великобритания заявила о возможном развёртывании в Незалежной европейских сил. При этом французский президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что у Парижа отсутствуют планы по отправке военного контингента на украинскую территорию.