Утвержден генплан города Косшы

Правительство утвердило генеральный план города Косшы до 2038 года. Этот документ обеспечит комплексное развитие города, направленное на улучшение его социальной, экономической и инженерной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы акимата Акмолинской области.
В генплане предусмотрено расширение жилого строительства, развитие транспортной системы, улучшение социальной инфраструктуры и поддержание экологической устойчивости.
Определены несколько ключевых направлений: развитие жилой застройки и социальных объектов, улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие промышленности и предпринимательства, экологическая устойчивость и озеленение, оптимизация городских территорий и учет роста численности населения.
Общая площадь города составляет 60,2 кв. км. В генеральном плане предусмотрено эффективное использование территории, определены функциональные зоны общественных и жилых районов. Согласно прогнозу, численность населения возрастет с 51,7 тыс. человек в 2023 году до 107 тыс. человек в 2030 году и 150 тыс. человек в 2038 году. Отмечается, что уровень безработицы должны снизить до 3%.
Для обеспечения доступности жилья в городе будут возведены малоэтажные, средне- и многоэтажные жилые дома. Запланировано строительство индивидуального жилья на площади 900 га, а многоэтажного — на 360 га. В настоящее время общий жилой фонд составляет 1,28 млн м².
К 2038 году планируется построить дополнительно 4,5 млн м² жилых площадей. Для обеспечения комфортной жизни жителей города генеральным планом предусмотрено строительство следующих социальных объектов: 31 детского сада (13,5 тыс. мест), 16 школ (23,8 тыс. мест), областной больницы (900 коек) и 7 поликлиник, многофункциональных культурных центров, библиотек, театров. Не остались без внимания и общественные зоны отдыха. В генеральный план также включены парки, цветники и прибрежные зоны.
Для улучшения транспортной системы города Косшы предусмотрены план строительства новых автомагистралей и дорожные переходы, а также развитие общественного транспорта. Будут созданы новые транспортные коридоры и объездные дороги. Общая протяженность маршрутов общественного транспорта достигнет 81,04 км. Также предусмотрено строительство нового автобусного парка и стоянок для общественного транспорта.
В части инженерной инфраструктуры планируется расширение сетей водопроводов и канализационных сетей, а также полная газификация города и развитие ливневой системы.
Основное внимание будет уделено развитию промышленности и предпринимательства. В городе запланированы проекты по созданию промышленной зоны площадью 264 га, строительству транспортно-логистических комплексов и складов, развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, торгово-сервисных центров.
Экологическая устойчивость и озеленение города Косшы являются одной из главных задач. В генеральном плане особое внимание уделяется поддержанию экологической устойчивости. Были также включены меры по охране окружающей среды. Например, в рамках благоустройства территории планируется озеленить 132,5 га, благоустроить берега реки Саркырама, открыть пункты переработки отходов, усовершенствовать систему очистки сточных вод, установить станции мониторинга качества воздуха в городе, а также построить новые парки и скверы, зеленые защитные полосы.
Ранее сообщалось, что в Косшы запускают пилотный проект «Единая инфраструктура дронов», который должен повысить эффективность управления инфраструктурными проектами.
Отметим, 8 февраля 2025 года новый генплан Косшы был представлен премьер-министру Олжасу Бектенову.