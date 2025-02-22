Утвержден генплан города Косшы

Общая площадь города составляет 60,2 кв. км. В генеральном плане предусмотрено эффективное использование территории, определены функциональные зоны общественных и жилых районов. Согласно прогнозу, численность населения возрастет с 51,7 тыс. человек в 2023 году до 107 тыс. человек в 2030 году и 150 тыс. человек в 2038 году. Отмечается, что уровень безработицы должны снизить до 3%.