Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

В тексте «подтверждается настоятельная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». В проекте также подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требуют от России вывода войск с территории Украины и призывают Москву остановить боевые действия.