Associated Press подало в суд на сотрудников Белого дома

Трамп вскоре после инаугурации в конце января издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов глава Белого дома привел тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет ключевое значение для экономики Америки». В своем указе Трамп отметил, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США.