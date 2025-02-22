Associated Press подало в суд на сотрудников Белого дома

Как утверждает агентство, рестрикции начались после того, как Associated Press отказалось в своих материалах переименовывать Мексиканский залив в Американский, несмотря на соответствующий указ президента США Дональда Трампа. «Пресса и все люди в США имеют право выбирать свои слова и не подвергаться преследованиям со стороны правительства», — указало AP.
Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт подтвердила эту информацию, заявив, что в отношении агентства не было допущено каких-либо правонарушений. «Увидимся в суде», — добавила она.
Трамп вскоре после инаугурации в конце января издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов глава Белого дома привел тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет ключевое значение для экономики Америки». В своем указе Трамп отметил, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США.
В ООН заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства. В пресс-службе Росреестра ТАСС сообщили, что такое переименование может потребовать одобрения со стороны Международной гидрографической организации.