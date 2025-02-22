A Haber: Турция в ближайшие дни ожидает визита Лаврова и Матвиенко

Турция в ближайшие дни ожидает с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, информирует A Haber со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Лавров посетит Анкару 23−24 февраля, Матвиенко — 26−27 февраля.
О цели визита не сообщается, однако в материале упоминается Украина, отмечается, что глава МИД РФ проведет встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Будет ли встреча российского министра с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, неизвестно.
«Контакты между Россией и Турцией активизировались. Украинская сторона это понимает. Если мы хотим мира, Турция обязательно должна принять активное участие в этом процессе», — говорится в материале.
Также в публикации приводятся события конца марта 2022 года — переговоры между Москвой и Киевом и «стамбульские соглашения».
«Тогда при посредничестве Турции стороны были ближе всего к миру… Российские официальные лица заявили, что в Стамбуле было достигнуто соглашение с Украиной, но Киев сдался под давлением США», — информирует телеканал.
Напомним политолог Георгий Федоров допустил, что переговоры по Украине могут пройти в Турции.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал предположение, что в ходе визита Владимира Зеленского в Турцию президент Реджеп Тайип Эрдоган мог припомнить главе киевского режима провал переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта в 2022 году.