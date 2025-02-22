Замглавы МИД Рябков: Россия готова к деловому разговору с США

Как добавил замглавы МИД, основные направления работы между Москвой и Вашингтоном были обозначены «в ходе весьма продуктивной встречи» в Эр-Рияде. После новых контактов, по его словам, «мы лучше поймем, существует ли действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему». При этом он уточнил, что поиск компромиссов в любом случае станет неотъемлемой частью работы.