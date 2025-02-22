Замглавы МИД Рябков: Россия готова к деловому разговору с США

«Мы все сигналы Вашингтона, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом», — сказал Сергей Рябков «РИА Новости».
Как добавил замглавы МИД, основные направления работы между Москвой и Вашингтоном были обозначены «в ходе весьма продуктивной встречи» в Эр-Рияде. После новых контактов, по его словам, «мы лучше поймем, существует ли действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему». При этом он уточнил, что поиск компромиссов в любом случае станет неотъемлемой частью работы.
18 февраля делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде. По итогам встречи стороны договорились в том числе сформировать переговорные группы для начала урегулирования конфликта на Украине, восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, работать над организацией встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.