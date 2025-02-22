Трамп заявил об обязательствах Киева перед США на $400−500 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но Киев подтвердил намерение продолжать с США работу над ним. WP и FT писали, что Киев прорабатывает собственное альтернативное предложение. По данным The Wall Street Journal, сделка будет заключена 22 февраля, хотя она по-прежнему не доработана. В Белом доме на фоне ужесточившейся риторики Трампа и угроз Украине «проблемами» также выразили уверенность, что сделка будет одобрена Киевом в ближайшее время.