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В США допустили отключение Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам

Американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения систем спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам. Об этом сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией.

Источник: AP 2024

По информации собеседников агентства, этот вопрос поднимался в ходе переговоров между официальными лицами Соединенных Штатов и Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Речь о Starlink вновь шла в четверг, 20 февраля, во время встречи спецпредставителя США по Украине Кита Келлога и Зеленского, сообщил один из источников, осведомленных о ходе переговоров.

В ходе встречи Киеву сообщили, что республике грозит неминуемое отключение спутникового интернета, если соглашение по ресурсам не будет подписано, уточнил собеседник. «Украина работает на Starlink. Потеря Starlink… станет огромным ударом», — заключил он.

Ранее основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская выразила опасения, что Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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