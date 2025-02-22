Трамп не собирается в Москву на парад Победы 9 мая

Трамп сообщал ранее, что договорился с Путиным о личной встрече во время телефонного разговора 12 февраля. Песков говорил, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше их возможных визитов в страны друг друга. Он не исключал, что это произойдет до конца февраля.