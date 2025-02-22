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Президент переназначил председателя военного суда в Екатеринбурге

Александр Каргин будет занимать пост еще шесть лет.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2025 года подписал Указ о назначении и переназначении судей в Свердловской области. Свой пост на ближайшие шесть лет сохранил председатель Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге Александр Каргин.

Каргин в суде рассматривает военные и гражданские дела о диверсиях, государственных изменах и т. д.

Этим же Указом на ближайшие шесть лет назначены еще несколько судей. Среди них — Анна Пфейфер, которая будет работать в Свердловском областном суде. Гузель Гарифьянова назначена судьей Артемовского городского суда, Юлия Вахрамеева — Березовского городского суда, Евгения Захаренко — Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Василий Ставров назначен судьей в Талицком районе, Анастасия Рудковская — в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

Путин Владимир