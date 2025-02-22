Президент переназначил председателя военного суда в Екатеринбурге

Этим же Указом на ближайшие шесть лет назначены еще несколько судей. Среди них — Анна Пфейфер, которая будет работать в Свердловском областном суде. Гузель Гарифьянова назначена судьей Артемовского городского суда, Юлия Вахрамеева — Березовского городского суда, Евгения Захаренко — Ленинского районного суда Екатеринбурга.