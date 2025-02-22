Пентагон уволит 5,4 тыс. гражданских служащих

«Министерство обороны проводит пересмотр штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке», — указывается в документе. «Мы ожидаем, что примерно 5 400 [гражданских] служащих, находящихся на испытательном сроке, будут уволены со следующей недели в рамках первоначальных усилий. После этого мы приостановим прием на работу на время проведения дальнейшего анализа наших кадровых потребностей», — подчеркивается в заявлении.
Как отмечается, для повышения эффективности Пентагон «рассчитывает сократить гражданский штат ведомства на 5−8%». По данным газеты The Washington Post, число гражданских служащих Минобороны составляет порядка 900 тыс. человек, поэтому упомянутые меры могут коснуться «десятков тысяч сотрудников».
В четверг министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит ведомству по повышению эффективности работы правительства (DOGE) доступ к системам для выявления случаев «мошенничества, растрат и злоупотребления». Меры нацелены на выявление избыточных трат и оптимизацию приоритетов финансирования.
Ранее Хегсет дал указание разработать план по ежегодному сокращению бюджета Минобороны на 8% в течение следующих пяти лет. Документ должен быть представлен к 24 февраля.
После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска главой DOGE. Эта структура приступила к масштабной проверке трат бюджета страны. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.