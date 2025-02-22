Пентагон уволит 5,4 тыс. гражданских служащих

«Министерство обороны проводит пересмотр штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке», — указывается в документе. «Мы ожидаем, что примерно 5 400 [гражданских] служащих, находящихся на испытательном сроке, будут уволены со следующей недели в рамках первоначальных усилий. После этого мы приостановим прием на работу на время проведения дальнейшего анализа наших кадровых потребностей», — подчеркивается в заявлении.