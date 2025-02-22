Экс-депутат бундестага Гердт предрек масштабные протесты после выборов в ФРГ

«Если понимать под победителем того, кто сможет руководить страной, то скорее всего это блок ХДС/ХСС, который будет усиленно искать себе партнера одного или двух, чтобы создать большинство. АдГ победит в том смысле, что она получит огромный плюс к поддержке. Я думаю что за 25% голосов им удастся уйти. Но руководить страной они не смогут, так как в коалицию с ними никто вступать не захочет, если, конечно, американцы не додавят эту тему», — добавил экс-депутат.