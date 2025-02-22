В Узбекистане появятся подразделения по борьбе с дронами и киберугрозами

Он указал на то, что в современных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботизированные системы, ракеты, дроны и средства противодействия им. В связи с чем поручил создать в войсках новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботизированной техники, противовоздушной обороне, а также киберструктур, использующих технологии искусственного интеллекта.