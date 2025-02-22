Трамп призвал Путина и Зеленского встретится. Военная операция, день 1095-й

8:27 Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано 22 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
8:20 США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Параллельно Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта.
8:16 Проведение прямых переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта поддерживают 64% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».
8:10 ❗️ Президенту России Владимиру Путину необходимо встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.
8:07 В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1095-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.