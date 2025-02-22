Алексей Текслер показал гостям области популярный у туристов завод

Губернатор Челябинской области, полпред президента в УрФО и мэр Челябинска посетили популярный объект промышленного туризма. Гости региона увидели огромное строение цеха «Высота 239», которое заняло площадь пятнадцати футбольных полей. На столь внушительной территории расположились несколько участков, на которых организовано производство труб разного диаметра — от 50 сантиметров до 2,5 метров.
По словам Алексей Текслера, власти постарались создать на предприятии максимально комфортные условия для работы. На территории комплекса растут живые деревья, есть сад камней. Для украшения стен потратили порядка сотни тонн краски. Для нанесения краски на стены на помощь позвали уральских промышленных альпинистов.
На сегодняшний день это предприятие является одним из главных промышленных туристических объектов Челябинской области. С момента запуска в 2010 году его посетили больше 300 тысяч туристов.