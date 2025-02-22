Казахстан и Иордания развивают сотрудничество в сфере цифровизации

Казахстан остается приверженным расширению международного сотрудничества в сфере цифрового развития, содействию инновациям и созданию благоприятных условий для технологического прогресса. Достигнутые в ходе визита договоренности — это важный шаг на пути к более взаимосвязанному и цифровому будущему для обеих стран.