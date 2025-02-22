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Казахстан и Иордания развивают сотрудничество в сфере цифровизации

Казахстан продолжает расширять международное цифровое сотрудничество, укрепляя взаимодействие с ключевыми глобальными партнерами. В рамках рабочей поездки в Иорданию Министр цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев принял участие в Генеральной ассамблее Digital Cooperation Organization (DCO) — ключевой международной платформе, объединяющей страны в области цифрового сотрудничества, подтвердив стремление Казахстана к глобальной цифровой трансформации, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Во время визита состоялись высокоуровневые переговоры с министрами цифрового развития Иордании, Пакистана, Омана, Польши, Саудовской Аравии, Бахрейна и Кувейта. Основное внимание было уделено расширению сотрудничества в области цифровизации, поддержке IT-стартапов и внедрению передовых технологий, способствующих экономическому росту и инновациям.

Ключевым результатом поездки стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и Иорданией, который заложил основу для стратегического взаимодействия в области информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электронного правительства, «умных городов» и развития стартап-экосистемы.

В ходе встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева с министром цифровой экономики и предпринимательства Иордании Сами Исса Ид Суммиратом стороны подтвердили готовность к обмену опытом и реализации совместных инициатив, направленных на поддержку инноваций и цифровую трансформацию в обеих странах.

Кроме того, министр Мадиев провел переговоры с Премьер-министром Иордании в ходе которых обсуждались перспективы цифрового партнерства и укрепления экономического сотрудничества. Казахстан и Иордания выразили готовность к активному развитию двустороннего сотрудничества, созданию условий для технологического прогресса и внедрения цифровых решений, способствующих экономическому росту обеих стран.

Казахстан остается приверженным расширению международного сотрудничества в сфере цифрового развития, содействию инновациям и созданию благоприятных условий для технологического прогресса. Достигнутые в ходе визита договоренности — это важный шаг на пути к более взаимосвязанному и цифровому будущему для обеих стран.

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технологии