Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания Королевства

Как пишет Акорда, президент Казахстана в телеграммах отметил, что сегодня Саудовская Аравия признана в мировом сообществе как стабильное и авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой. Он также подчеркнул, что Королевство является одним из надежных и важных партнеров нашей страны в исламском и арабском мире.