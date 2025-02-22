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Часть Крыма лишится мобильной связи из-за учений

Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием к неудобствам из-за учений.

В Бахчисарайском и Сакском районах Крыма ожидается временные блокировка мобильной связи в связи с проведением антидиверсионных учений. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10:00 до 15:00. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи», — написал Аксенов в telegram-канале.

В учениях примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны РФ и другие силовые структуры. В это время службы экстренного реагирования будут доступны для вызова по единому номеру «112». Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием и терпением к ситуации.

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