Часть Крыма лишится мобильной связи из-за учений

В учениях примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны РФ и другие силовые структуры. В это время службы экстренного реагирования будут доступны для вызова по единому номеру «112». Аксенов попросил граждан отнестись с пониманием и терпением к ситуации.