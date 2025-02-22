Лукашенко одобрил проект договора с Угандой об отмене виз для дипломатов

У премьера прошел ряд переговоров, в том числе с президентом страны Йовери Кагута Мусевени и премьером Робиной Наббанджа. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов — в частности, меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Беларуси и Уганды о политических консультациях и соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене виз по дипломатическим и служебным паспортам.