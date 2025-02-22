США 24 февраля представят ООН резолюцию по решению конфликта на Украине

До этого сообщалось, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру». В его тексте говорится, что Генассамблея скорбит о жертвах российско-украинского конфликта, просит о его скорейшем прекращении и призывает к прочному миру между Россией и Украиной.