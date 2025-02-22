Текслер предложил идеи, как развить транспортную систему Южного Урала

«Нынешние штрафы за невыполнение перевозчиками своих обязательств … недостаточно эффективны», — считает губернатор. По мнению главы региона нужно вводить более суровые санкции в отношении организаций, допускающих особо грубые и повторные нарушения. При этом он подчёркивает, что наказания не должны быть слишком жестокими, ведь они, в первую очередь, необходимы для обеспечения более эффективного контроля за исполнением подписанных фирмами-перевозчиками контрактов.