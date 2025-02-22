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Текслер предложил идеи, как развить транспортную систему Южного Урала

Глава Челябинской области предложил Минтрансу обдумать возможность создания федеральной программы, направленной на поддержку транспортного сообщения между регионами и муниципалитеты. По мнению губернатора, это поспособствует развитию общественного транспорта Южного Урала, а также туризма. В конце концов, Челябинская область — регион приграничный, находящийся в непосредственной близости от Казахстана, потому через неё проходит большое количество туристов.

Также Алексей Текслер выступил с идеей ужесточить наказания для недобросовестных перевозчиков, не исполняющих свои прямые обязанности.

«Нынешние штрафы за невыполнение перевозчиками своих обязательств … недостаточно эффективны», — считает губернатор. По мнению главы региона нужно вводить более суровые санкции в отношении организаций, допускающих особо грубые и повторные нарушения. При этом он подчёркивает, что наказания не должны быть слишком жестокими, ведь они, в первую очередь, необходимы для обеспечения более эффективного контроля за исполнением подписанных фирмами-перевозчиками контрактов.

экономика