Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

«Вообще говоря, обмануть соперника — полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации [президента США Дональда] Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — подчеркнул Медведев. Однако, по его мнению, применительно к случаю с Украиной «все сложнее», и, «играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей».