Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

Он отметил, что в последнее время в западных кругах «любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности», смысл которой — «запутать противника противоречивыми заявлениями». И, по одной из версий, Вашингтон так и делает по украинскому кейсу, «чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок».
«Вообще говоря, обмануть соперника — полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации [президента США Дональда] Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — подчеркнул Медведев. Однако, по его мнению, применительно к случаю с Украиной «все сложнее», и, «играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей».