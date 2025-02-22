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Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что в последнее время в западных кругах «любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности», смысл которой — «запутать противника противоречивыми заявлениями». И, по одной из версий, Вашингтон так и делает по украинскому кейсу, «чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок».

«Вообще говоря, обмануть соперника — полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации [президента США Дональда] Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — подчеркнул Медведев. Однако, по его мнению, применительно к случаю с Украиной «все сложнее», и, «играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей».

Трамп Дональд
Медведев Дмитрий