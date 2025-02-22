У отделения КПРФ во Владивостоке появился новый руководитель

Владивостокский городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) обрёл нового руководителя. Первым секретарём комитета был избран депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Ляшенко. Это кадровое решение не было освещено.
Новый лидер отделения намерен сосредоточить свои усилия на расширении актива во Владивостоке, подготовке к выборам депутатов Законодательного собрания Приморского края и преодолении последствий внутрипартийного раскола, как сообщает издание PrimaMedia.
Пленум горкома, на котором был избран Евгений Ляшенко, состоялся 14 января 2025. Однако КПРФ не стала публично рассказывать о собрании и принятом решении.
Вторым секретарём была избрана депутат Законодательного собрания Приморского края Наталья Кочугова — близкая соратница бывшего лидера КПРФ во Владивостоке Артёма Самсонова, который сейчас отбывает наказание в колонии.
«Существуют определённые цели, которые мы будем реализовывать в первую очередь. В частности, мы сосредоточимся на увеличении числа членов партии. Предыдущий подход к приёму новых участников не оправдал себя, и, на мой взгляд, отсутствие набора во Владивостоке — это серьёзная проблема. Кроме того, мы будем активно готовиться к выборам 2026 года, разрешать внутренние разногласия и укреплять позиции отделения во Владивостоке», — поделился первый секретарь отделения КПРФ во Владивостоке Евгений Ляшенко.
В то же время он будет находится на должности первого секретаря городского комитета партии и работать в Приморском краевом комитете КПРФ, где является вторым секретарём.