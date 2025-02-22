У отделения КПРФ во Владивостоке появился новый руководитель

«Существуют определённые цели, которые мы будем реализовывать в первую очередь. В частности, мы сосредоточимся на увеличении числа членов партии. Предыдущий подход к приёму новых участников не оправдал себя, и, на мой взгляд, отсутствие набора во Владивостоке — это серьёзная проблема. Кроме того, мы будем активно готовиться к выборам 2026 года, разрешать внутренние разногласия и укреплять позиции отделения во Владивостоке», — поделился первый секретарь отделения КПРФ во Владивостоке Евгений Ляшенко.