Мишустин увеличил до 73 млрд рублей расходы на инфраструктуру Дальнего Востока

«Решением правительства для пяти дальневосточных субъектов закрепим обязательства по финансированию в размере почти 32 млрд рублей на 12 лет, начиная с 2027 года. Будем их учитывать при формировании федерального бюджета на соответствующие периоды», — отметил Мишустин на заседании кабмина 20 февраля.