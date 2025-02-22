Мишустин увеличил до 73 млрд рублей расходы на инфраструктуру Дальнего Востока

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера финансирования на реализацию проектов по соцразвитию центров экономического роста регионов Дальнего Востока с 41,4 млрд до 73,3 млрд рублей. Это решение позволит гарантировать федеральное софинансирование проектов, реализуемых в рамках дальневосточной концессии. Часть выделенных средств пойдет на строительство парка «Минного городка» во Владивостоке и ИНТЦ на Русском, сообщает ИА PrimaMedia.
«Средства будут направлены из федерального бюджета в 2027—2039 годах и пойдут на софинансирование расходов регионов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств», — сообщается на сайте правительства 22 февраля.
В числе мероприятий, планируемых за счет увеличенного объема финансирования, — строительство набережной в Хабаровском крае, создание парка «Минный городок» во Владивостоке, а также инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) на острове Русский, строительство мостового перехода через реку Биру в Биробиджане, реконструкция автомобильной дороги Биробиджан — Унгун — Ленинское, модернизация наружного освещения в городе Свободном Амурской области и в городе Чите Забайкальского края.
«Решением правительства для пяти дальневосточных субъектов закрепим обязательства по финансированию в размере почти 32 млрд рублей на 12 лет, начиная с 2027 года. Будем их учитывать при формировании федерального бюджета на соответствующие периоды», — отметил Мишустин на заседании кабмина 20 февраля.
Механизм дальневосточной концессии — один из основных инструментов реализации планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. С помощью такого механизма государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.