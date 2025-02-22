Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

«Меня не выпустили в Турцию, я летел на лечение. На пограничном контроле в аэропорту паспорт забрали, мне не смогли объяснить причину. Девушка-пограничник только сказала, что сама не понимает, что происходит. Мой паспорт держали до тех пор, пока самолет не вылетел из Кишинева. Произошло это в 07:00, и только после вылета, примерно в 07:30, мне вернули документ», — сказал он на брифинге.