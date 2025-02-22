Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения — МИД

Коммюнике об установлении официальных двусторонних связей подписали в Нью-Йорке (США) постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и его коллега из Суринама Сунил Алграм Ситалдин.
Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Постоянные представители двух стран при ООН подписали соответствующее коммюнике в Нью-Йорке.
Стоит отметить, что южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
Суринам — самая маленькая и наименее населенная страна Южной Америки, но в то же время — одна из самых зеленых на континенте. Суринам считается мировым лидером в области сохранения биоразнообразия: более 90% его суши покрыто лесами.
Население страны составляет приблизительно 623 000 человек. Суринам богат природными ресурсами. При этом добыча полезных ископаемых составляет почти половину доходов государственного сектора, а золото составляет более трех четвертей от общего объема экспорта. Также здесь добывается нефть, развито сельское хозяйство, особенно в выращивании риса и бананов.
Стоит отметить, что 157-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, стала Федеративная Республика Сомали.