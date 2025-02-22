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Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения — МИД

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Источник: Пресс-служба МИД Узбекистана

Коммюнике об установлении официальных двусторонних связей подписали в Нью-Йорке (США) постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и его коллега из Суринама Сунил Алграм Ситалдин.

Узбекистан установил дипломатические отношения с Суринамом. Постоянные представители двух стран при ООН подписали соответствующее коммюнике в Нью-Йорке.

говорится в сообщении ведомства

Стоит отметить, что южноамериканское государство Суринам стало 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

Суринам — самая маленькая и наименее населенная страна Южной Америки, но в то же время — одна из самых зеленых на континенте. Суринам считается мировым лидером в области сохранения биоразнообразия: более 90% его суши покрыто лесами.

Население страны составляет приблизительно 623 000 человек. Суринам богат природными ресурсами. При этом добыча полезных ископаемых составляет почти половину доходов государственного сектора, а золото составляет более трех четвертей от общего объема экспорта. Также здесь добывается нефть, развито сельское хозяйство, особенно в выращивании риса и бананов.

Стоит отметить, что 157-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, стала Федеративная Республика Сомали.