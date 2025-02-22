Узбекистан и Суринам установили дипломатические отношения — МИД

Население страны составляет приблизительно 623 000 человек. Суринам богат природными ресурсами. При этом добыча полезных ископаемых составляет почти половину доходов государственного сектора, а золото составляет более трех четвертей от общего объема экспорта. Также здесь добывается нефть, развито сельское хозяйство, особенно в выращивании риса и бананов.