В Омске ветеран СВО решил заняться политикой

«Благодаря налаженному взаимодействию между ведомствами, в частности, филиалом и кадровым центром “Работа России” ветеран смог найти работу. Однако это только начало пути защитника. В настоящее время Рифат обучается в Омском государственном техническом университете на специальности “транспортные средства специального назначения”.