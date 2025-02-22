В Омске ветеран СВО решил заняться политикой

«Благодаря налаженному взаимодействию между ведомствами, в частности, филиалом и кадровым центром “Работа России” ветеран смог найти работу. Однако это только начало пути защитника. В настоящее время Рифат обучается в Омском государственном техническом университете на специальности “транспортные средства специального назначения”.
В дальнейшем у защитника в планах попробоваться на руководящих должностях в других сферах профессиональной деятельности, а также начать политическую карьеру", — отметили в пресс-службе.
Отметим, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.