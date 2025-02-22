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В Омске ветеран СВО решил заняться политикой

Об этом в субботу, 22 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба филиала Фонда Защитники Отечества в Омской области. Планы участника СВО Рифата Кабурова озвучены в контексте содействия данной общественной организации трудоустройству ветерана.

Источник: Reuters

«Благодаря налаженному взаимодействию между ведомствами, в частности, филиалом и кадровым центром “Работа России” ветеран смог найти работу. Однако это только начало пути защитника. В настоящее время Рифат обучается в Омском государственном техническом университете на специальности “транспортные средства специального назначения”.

В дальнейшем у защитника в планах попробоваться на руководящих должностях в других сферах профессиональной деятельности, а также начать политическую карьеру", — отметили в пресс-службе.

Отметим, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.