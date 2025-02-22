Премьер-министр Беларуси получил новую задачу, которую надо выполнить в апреле 2025 года. Организационный комитет по подготовке и проведению заседаний Всебелорусского народного собрания возглавил глава белорусского правительства. Состав оргкомитета был утвержден постановлением Президиума ВНС. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В документе указано, что оргкомитету нужно будет провести работу, касающуюся подготовки и проведения второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Отмечается, что организационные комитет может в установленном порядке привлекать к работе специалистов государственных органов, других госорганизаций, запрашивать у данных органов и организаций нужную информацию.
Говорится, что заместителем председателя оргкомитета является зампредседателя ВНС. Вместе с тем в составе организационного комитета указаны руководители белорусского правительства, Палаты представителей, Конституционного и Верховного суда. Называются глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, управляющий делами Президента и другие.
Кроме того, в состав организационного комитета ВНС попали министры внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. Указаны министры архитектуры и строительства, транспорта и коммуникаций, финансов, энергетики.
В документ указано, что в составе оргкомитета пресс-секретарь президента Беларуси, начальник Секретариата ВНС и первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение заседания Всебелорусского народного собрания в апреле 2025.
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