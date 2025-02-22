Премьер-министр Беларуси получил новую задачу, которую надо выполнить в апреле 2025

В документе указано, что оргкомитету нужно будет провести работу, касающуюся подготовки и проведения второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Отмечается, что организационные комитет может в установленном порядке привлекать к работе специалистов государственных органов, других госорганизаций, запрашивать у данных органов и организаций нужную информацию.