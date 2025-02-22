Узбекистан развивает многоплановое сотрудничество с турецким Бурдуром — подробности

Состоялись переговоры с руководством компании «Orallar Group», работающей в сферах сельского хозяйства, строительства и информационных технологий, компании «ECTS Makina», производящей оборудование для тепличного хозяйства, компании «Avoya», работающей в сфере пищевой промышленности, компании «Chichekmersan Marble», производящей мрамор. Также были изучены возможности реализации новых совместных проектов с этими компаниями в Узбекистане.