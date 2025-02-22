Узбекистан развивает многоплановое сотрудничество с турецким Бурдуром — подробности

В мероприятии приняли участие председатель Совета директоров Торгово-промышленной палаты региона Бурдур Юсуф Кейик, члены Совета директоров и более 50 предпринимателей региона.
На мероприятии обсуждались дополнительные возможности развития взаимной торговли и перспективы реализации совместных проектов. В частности, состоялся обмен мнениями по обмену опытом, активизации контактов в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, производство стройматериалов, электротехника, производство мебели.
В ходе визита в регион Будур дипломаты ознакомились с деятельностью крупных местных предприятий и провели переговоры с их руководством.
Состоялись переговоры с руководством компании «Orallar Group», работающей в сферах сельского хозяйства, строительства и информационных технологий, компании «ECTS Makina», производящей оборудование для тепличного хозяйства, компании «Avoya», работающей в сфере пищевой промышленности, компании «Chichekmersan Marble», производящей мрамор. Также были изучены возможности реализации новых совместных проектов с этими компаниями в Узбекистане.
По итогам мероприятий достигнута договоренность об организации визита делегации во главе с председателем совета директоров Торгово-промышленной палаты региона Бурдур Юсуфом Кейиком в Узбекистан во втором квартале 2025 года для изучения возможностей сотрудничества.