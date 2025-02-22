Вольфович: силовые структуры в нашей стране работают в единой команде, выполняя задачи по обеспечению мира

«Эти соревнования показывают, что силовые структуры в нашей стране работают в единой команде и выполняют задачи на благо обеспечения безопасности и мира. Мир и безопасность для нашей страны — это не просто дар божий, а заслуга во многом людей в погонах — вас, наших с вами подчиненных, тех, кто выполняет задачи, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность», — заявил Александр Вольфович.