Вольфович: силовые структуры в нашей стране работают в единой команде, выполняя задачи по обеспечению мира

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовые структуры в нашей стране работают в единой команде, выполняя задачи по обеспечению мира. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в тире имени маршала Тимошенко проходит традиционный чемпионат по стрельбе среди руководителей силовых структур и государственных органов, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.
«Эта традиция хорошо прижилась». Хренин о чемпионате по стрельбе среди силовиков и руководителей госорганов.
«Эти соревнования показывают, что силовые структуры в нашей стране работают в единой команде и выполняют задачи на благо обеспечения безопасности и мира. Мир и безопасность для нашей страны — это не просто дар божий, а заслуга во многом людей в погонах — вас, наших с вами подчиненных, тех, кто выполняет задачи, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность», — заявил Александр Вольфович.
По мнению государственного секретаря Совета безопасности, такие соревнования, на которых все силовики вместе демонстрируют свои навыки, показывает, насколько в Беларуси эффективная система национальной безопасности. -0-
МЧС стало победителем чемпионата по стрельбе среди руководителей силовых структур и госорганов.
Фото Николая Петрова.